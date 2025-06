Après Alexander Zverev, c’est au tour du numéro 1 mondial, Jannik Sinner, de mettre en avant la géné­ro­sité et la bien­veillance de Novak Djokovic avec les autres joueurs.

« Nous avons tous les deux beau­coup à faire là‐bas. Je ne pense pas qu’il soit néces­saire d’en parler, mais… Il aime jouer sur gazon et il a gagné telle­ment de fois ici. Il sait exac­te­ment comment aller cher­cher le ballon, comment se déplacer et comment réagir à certaines situa­tions. Je l’ad­mi­rais quand j’étais plus jeune, et chaque fois que je lui parlais, il me donnait toujours son avis honnête. Nous entre­te­nons une bonne rela­tion en dehors du terrain et je suis heureux qu’il soit en forme et qu’il joue comme ça », a déclaré l’Italien au micro de Sportklub.

A noter que les deux joueurs pour­raient se retrouver en demi‐finales à Wimbledon, comme à Roland‐Garros.