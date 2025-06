De passage dans l’un des podcast de sa marque de complé­ments alimen­taires, « NDL Pro‐Health », Rafael Nadal a évoqué ses nouvelles acti­vités sportives.

« J’ai toujours aimé le sport en général, mais je me suis parti­cu­liè­re­ment pris au golf lorsque j’étais profes­sionnel, car c’était un sport qui me permet­tait de m’amuser en dehors du tennis, tout en étant un sport, et avec un risque minimal de bles­sure. J’adorais jouer au foot­ball et prati­quer de nombreuses acti­vités plus intenses, mais il y avait un risque de bles­sure que je devais éviter. J’ai main­te­nant rejoué au foot­ball plusieurs fois, après presque quinze ans sans jouer, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis devenu mauvais (rires). Je joue comme je peux, sauf au poste de gardien, car j’ai un peu mal à la main et je ne peux pas arrêter le ballon : je joue géné­ra­le­ment atta­quant », a raconté l’homme aux 14 Roland‐Garros dans une décla­ra­tion relayée par Punto de Break.