Visiblement touché au pectoral droit, Grigor Dimitrov a été contraint d’aban­donner et de quitter le Centre Court en larmes lundi soir alors qu’il menait deux sets à zéro contre Jannik Sinner en huitièmes de finale de Wimbledon.

Déjà dévasté, le Bulgare, 21e mondial, ne sera pas rassuré par le témoi­gnage de Thanasi Kokkinakis (146e mondial), victime de la même bles­sure il y a quelques années.

Ruined my life this thing for last 5 years.. he gotta take time to get it right