Consultant pour la BBC pendant Wimbledon, John McEnroe a évoqué l’état physique et mental de Novak Djokovic avant sa demi‐finale contre Jannik Sinner à Wimbledon.

« Wimbledon est sans aucun doute la meilleure chance pour Novak de remporter un autre Grand Chelem. Il comprend mieux que quiconque les subti­lités de ce court. Seul Alcaraz, à son meilleur niveau, a trouvé le moyen de le déman­teler et de montrer qu’il est humain. Il y a un peu d’in­cer­ti­tude concer­nant le physique de Djokovic et son estomac. Je ne sais pas exac­te­ment ce qui se passe, mais je n’ai jamais vu un joueur mettre de la glace sur son estomac pendant un match. Il pense que c’est ici qu’il a le plus de chances de remporter un autre Grand Chelem, alors il se met peut‐être une pres­sion supplé­men­taire parce qu’il veut battre tous les records exis­tants et atteindre les 25 titres », a déclaré l’Américain dans des propos relayés par Tennis365.