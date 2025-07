Surclassée par Iga Swiatek en demi‐finales de Wimbledon (6−2, 6–0), Belinda Bencic a reconnu la nette supé­rio­rité de la quin­tuple lauréate en Grand Chelem.

« Honnêtement, je ne sais pas vrai­ment ce que j’au­rais pu faire de mieux contre Iga. J’ai vrai­ment senti qu’elle était dans un grand moment. Je vais revoir le match et discuter avec mon équipe pour voir ce que j’au­rais pu faire diffé­rem­ment, mais j’au­rais peut‐être dû jouer le meilleur tennis de ma vie et prendre des risques à chaque coup pour la battre aujourd’hui, vu la façon dont elle a joué. Elle a joué très vite, avec beau­coup de préci­sion et elle a très bien servi. Elle ne m’a pas laissée entrer dans le match. Elle ne m’a pas laissée jouer mon jeu », a déclaré la 35e joueuse mondiale dans des propos relayés par Punto de Break.