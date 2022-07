Vainqueur diffi­cile de Berankis en quatre sets, Nadal a réalisé un match poussif. En confé­rence de presse, il ne nie pas les faits, bien au contraire. Interrogé sur ce qui fait la diffé­rence entre le Big 3 et les autres, il a énoncé une théorie qui se tient vraiment.

« La grande diffé­rence je pense que nous avons eu Federer, Djokovic et moi‐même et je ne suis pas arro­gant dans ce sens, mais si nous avons fait quelque chose de mieux que les autres, c’est que nous sommes ceux qui ont gagné le plus de matchs en jouant mal. C’est la clé du succès des joueurs de tennis. En jouant bien, presque tout le monde gagne, car les diffé­rences ne sont pas très grandes. Lorsque vous jouez bien, vous gagnez par inertie, la clé est de gagner lorsque vous jouez mal, car lorsque vous jouez mal et que vous perdez, vous ne jouez plus jusqu’à la semaine prochaine. Si vous jouez mal et que vous gagnez, vous pouvez jouer bien la fois suivante. Les victoires vous aident à bien jouer ».