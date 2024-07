Particulièrement prolixe lors de son passage en confé­rence de presse ce vendredi soir après sa victoire face à Lorenzo Musetti en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic n’a pas tari d’éloges concer­nant Carlos Alcaraz, son adver­saire ce dimanche en finale.

« Je pense qu’il est si jeune, mais qu’il a déjà trois tour­nois du Grand Chelem à son actif et qu’il est en route pour son quatrième. Il nous a tous surpris l’année dernière en jouant et rempor­tant le Queen’s et Wimbledon. La façon dont il a évolué, joué ces deux dernières années sur le gazon, a été formi­dable à regarder, pour être honnête. Je vois beau­coup de simi­li­tudes entre lui et moi en termes de capa­cité d’adap­ta­tion et d’ajus­te­ment à la surface. Je pense que c’est proba­ble­ment sa plus grande qualité : il est capable de jouer aussi bien sur n’im­porte quelle surface et de s’adapter à un adver­saire donné ce jour‐là. C’est donc un joueur très poly­va­lent, très complet. Ce qu’il a fait à un si jeune âge est impressionnant. »