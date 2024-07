« Je ne suis pas satis­fait de son éthique de travail. Je ne pense pas que son objectif ultime soit d’atteindre le sommet du clas­se­ment ou de gagner des tour­nois du Grand Chelem », lâchait récem­ment le prépa­ra­teur physique, Christos Fiotakis, au moment d’an­noncer la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Stefanos Tsitsipas. Ce dernier lui a répondu avant le début de Wimbledon, dans des propos accordés à SDNA et rapportés par Sportskeeda.

« Il peut dire ce qu’il veut. Je travaille dur tous les jours et quand j’en­tends quel­qu’un dire que je ne travaille pas, que je ne suis pas dévoué et concentré sur ce que je fais, cela me semble un peu étrange. Tout ce que je fais chaque jour, c’est vivre et respirer le tennis. D’autres peuvent avoir une vision diffé­rente de ce que je fais, je ne vais pas m’y opposer. C’est son droit de croire ce qu’il veut de moi. J’ai des attentes plus élevées depuis les quarts de finale de Roland Garros et je crois vrai­ment que je peux faire mieux. Ce n’est pas parce que je n’ai pas réussi cette année que c’est la fin du monde. J’essaierai d’avoir à mes côtés des personnes plus spécia­li­sées dans le tennis », a déclaré le 11e mondial qui affron­tera Taro Daniel pour son entrée en lice mardi sur le gazon londonien.