AccueilWTAAryna Sabalenka : "J'ai envie de pleurer quand je repense à ça....
WTA

Aryna Sabalenka : « J’ai envie de pleurer quand je repense à ça. Ma plus grande peur dans la vie était de terminer ma carrière de tennis sans avoir remporté de Grand Chelem »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

367

De passage sur la chaîne Youtube d’Oleksandr Sokolovskyi, dont les propos sont relayés par le média Championnat, Aryna Sabalenka s’est d’abord confié sur sa volonté de fonder une famille avant d’ex­pli­quer son soula­ge­ment lors­qu’elle a remporté le premier de ses quatre titres en Grand Chelem (l’Open d’Australie 2023). 

« Mince, je suis un peu émotive aujourd’hui… Quand je repense à tout ça, j’ai envie de pleurer (sourit). Parce que oui, tu tombes à la renverse… Et là, tu te dis : « Mince, est‐ce que c’est vrai ? » Je remercie simple­ment Dieu. Ma plus grande peur dans la vie était de terminer ma carrière de tennis sans avoir remporté le Grand Chelem, parce que je me serais dit : ‘À quoi ça a servi ? Quel était le but ?’ »

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 11:59

Article précédent
Auger‐Aliassime, après sa victoire contre Shelton : « Si j’avais gagné en deux sets, ma réac­tion aurait proba­ble­ment été différente »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters de Turin en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.