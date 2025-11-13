De passage sur la chaîne Youtube d’Oleksandr Sokolovskyi, dont les propos sont relayés par le média Championnat, Aryna Sabalenka s’est d’abord confié sur sa volonté de fonder une famille avant d’expliquer son soulagement lorsqu’elle a remporté le premier de ses quatre titres en Grand Chelem (l’Open d’Australie 2023).
« Mince, je suis un peu émotive aujourd’hui… Quand je repense à tout ça, j’ai envie de pleurer (sourit). Parce que oui, tu tombes à la renverse… Et là, tu te dis : « Mince, est‐ce que c’est vrai ? » Je remercie simplement Dieu. Ma plus grande peur dans la vie était de terminer ma carrière de tennis sans avoir remporté le Grand Chelem, parce que je me serais dit : ‘À quoi ça a servi ? Quel était le but ?’ »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 11:59