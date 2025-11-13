De passage sur la chaîne Youtube d’Oleksandr Sokolovskyi, dont les propos sont relayés par le média Championnat, Aryna Sabalenka s’est d’abord confié sur sa volonté de fonder une famille avant d’ex­pli­quer son soula­ge­ment lors­qu’elle a remporté le premier de ses quatre titres en Grand Chelem (l’Open d’Australie 2023).

« Mince, je suis un peu émotive aujourd’hui… Quand je repense à tout ça, j’ai envie de pleurer (sourit). Parce que oui, tu tombes à la renverse… Et là, tu te dis : « Mince, est‐ce que c’est vrai ? » Je remercie simple­ment Dieu. Ma plus grande peur dans la vie était de terminer ma carrière de tennis sans avoir remporté le Grand Chelem, parce que je me serais dit : ‘À quoi ça a servi ? Quel était le but ?’ »