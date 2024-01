La saison ne pouvait pas mieux commencer pour la Lyonnaise. Trois victoires sur la United Cup dans des condi­tions parti­cu­lières face à trois adver­saires très diffé­rentes. On rajoute à cela les doubles avec ERV et on a une mayon­naise qui semble bien prendre surtout pour se préparer idéa­le­ment pour l’Open d’Australie.

Depuis quelques temps, on sent que Caro est dans une vraie nouvelle dyna­mique où le sourire l’emporte sur la grimace. Elle a du prendre conscience du parcours effectué et aussi des échéances posi­tives qui peuvent très vite arrivées.

D’ailleurs, dans les propos recueillis par L’Équipe, cela se confirme, Caro est dans une nouvelle dyna­mique mentale. Et visi­ble­ment, c’est bien son voyage en Antarctique qui a déclenché quelque chose.

« C’était incroyable, on était proches de nos émotions. Ça m’a fait du bien de voir et penser à autre chose. Parfois, on en a besoin. Une carrière, c’est long, avec des hauts et des bas et, par moments, on a besoin de trouver de nouvelles façons de se motiver. À 30 ans, on ne fonc­tionne plus comme à 20, donc il faut trouver des choses qui permettent d’avancer encore et encore. Quand je montre les photos et vidéos de mon voyage à ma famille, j’ai l’im­pres­sion que c’était vache­ment mieux là‐bas. »