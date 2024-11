Dans son long message posté sur les réseaux sociaux, Caroline Garcia fait presque une forme de psycha­na­lyse en ligne. C’est coura­geux mais pas sans risques. Elle évoque notam­ment l’idée que les résul­tats ne sont pas l’es­sen­tiel mais juste une consé­quence, une façon d’es­sayer de gérer la fameuse pression.

« Je veux que ces réus­sites soient la conséquence—le résultat d’être heureuse, de travailler dur et de m’améliorer conti­nuel­le­ment en tant que joueuse et en tant que personne. L’objectif n’est plus la desti­na­tion, mais d’embrasser le voyage, avec tous ses défis et sa beauté. La victoire doit être une consé­quence, pas une fin en soi. Je veux le faire, non pas pour les trophées, ni pour les clas­se­ments ou les attentes et les rêves de mon entou­rage, mais pour la personne que je devien­drai à travers ce processus. Quand ce chapitre se termi­nera, je veux pouvoir regarder en arrière et savoir que j’ai réussi : pas seule­ment en tant qu’athlète, mais en tant qu’être humain. Que j’ai affronté chaque diffi­culté, chaque doute, et que j’ai tracé mon propre chemin. Que j’ai laissé derrière moi le poids insou­te­nable des attentes et avancé avec courage et déter­mi­na­tion. Quel que soit le résultat, je veux pouvoir regarder en arrière et dire : Je l’ai fait à ma façon, et c’était suffisant. »