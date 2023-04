Le direc­teur exécutif de la Fédération ukrai­nienne de tennis, Evgeniy Zukin, a donné une inter­view à Ubitennis dans laquelle il féli­cite notam­ment Iga Swiatek, auteur d’une sortie remar­quée à propos des sanc­tions contre les Russes.

« Bien sûr, s’il y avait un accord au sein du conseil des joueurs ou de leur envi­ron­ne­ment pour empê­cher les joueurs russes de jouer pendant la guerre, cela aide­rait beau­coup. Mais malheu­reu­se­ment, des personnes comme Iga Swiatek ou Petra Kvitova font partie de la mino­rité et non de la majo­rité. Il est vrai­ment regret­table que personne ne se préoc­cupe suffi­sam­ment de ce qui se passe. Elles (Swiatek et Kvitova) viennent de pays qui sont très proches de l’Ukraine et elles sentent à quel point cela les affecte à cause des réfu­giés et de la menace de la Russie si l’Ukraine tombe. Elles savent ce que l’on ressen­tait à l’époque de l’Union sovié­tique et ont une bien meilleure idée de ce qui se passe. Nous leur sommes recon­nais­sants d’avoir fait savoir au public qu’il ne fallait pas norma­liser la guerre. »