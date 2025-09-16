De retour à la compétition cette semaine plus d’un an après une fracture de la cheville, l’ancienne numéro 1 mondiale, Karolina Pliskova, a accordé une longue interview au site Flashscore.
Interrogée notamment sur les nombreuses plaintes de certaines de ses collègues concernant le rythme excessif du calendrier, la joueuse tchèque a estimé que ce n’était pas vraiment justifié.
« Je pense que la situation est identique, voire meilleure qu’avant. Je sais qu’il y avait beaucoup de déplacements autrefois. Il y avait la Fed Cup trois fois par an, qui ne prend plus autant de temps aujourd’hui. Récemment, un joueur de tennis plus âgé m’a raconté qu’après l’US Open, ils allaient directement à la Coupe Davis, qui se jouait en cinq sets. Et les filles ? J’ai l’impression qu’elles se plaignent tout le temps, mais je ne comprends pas pourquoi. Elles sont aussi mieux payées que jamais. »
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 14:09