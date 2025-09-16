De retour à la compé­ti­tion cette semaine plus d’un an après une frac­ture de la cheville, l’an­cienne numéro 1 mondiale, Karolina Pliskova, a accordé une longue inter­view au site Flashscore.

Interrogée notam­ment sur les nombreuses plaintes de certaines de ses collègues concer­nant le rythme excessif du calen­drier, la joueuse tchèque a estimé que ce n’était pas vrai­ment justifié.

« Je pense que la situa­tion est iden­tique, voire meilleure qu’a­vant. Je sais qu’il y avait beau­coup de dépla­ce­ments autre­fois. Il y avait la Fed Cup trois fois par an, qui ne prend plus autant de temps aujourd’hui. Récemment, un joueur de tennis plus âgé m’a raconté qu’a­près l’US Open, ils allaient direc­te­ment à la Coupe Davis, qui se jouait en cinq sets. Et les filles ? J’ai l’im­pres­sion qu’elles se plaignent tout le temps, mais je ne comprends pas pour­quoi. Elles sont aussi mieux payées que jamais. »