Il paraît bien loin le temps ou Caroline Garcia était au pied du podium du clas­se­ment WTA. Classée qua­trième mon­diale en 2018, Caroline Garcia n’est plus que l’ombre d’elle même depuis deux ans avec un seul titre sur cette période. Et son début d’an­née 2021 ne va pas nous ras­su­rer. Son éli­mi­na­tion au deuxième tour de l’Open d’Australie face à la future lau­réate de l’é­di­tion Naomi Osaka n’est évi­dem­ment pas une « contre‐performance ». En revanche, ses deux défaites aux pre­miers tours du Phillip Island Trophy et du tour­noi d’Adélaïde ne poussent pas à l’op­ti­misme pour cette sai­son. La Française ter­mine sa tour­née aus­tra­lienne avec un bilan de quatre défaites pour trois vic­toires. Elle sera à Lyon la semaine pro­chaine dans « son » tournoi.

Fin de la tour­née aus­tra­lienne pour Caroline Garcia, bat­tue dès le 1er tour à Adélaïde par Anastasija Sevastova 6–2 6–4 pic.twitter.com/SzPBzqx4AB — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) February 22, 2021