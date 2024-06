Sur le court, on savait Coco Gauff très compé­ti­tive, avec un fort dégoût pour la défaite, il semble­rait que la compé­ti­tion ne s’ar­rête jamais pour elle.

En confé­rence de presse du WTA 500 de Berlin, la numéro deux mondiale a expliqué que c’est sur le terrain de la lecture qu’elle se bat avec son compa­gnon au quoti­dien. Pour remporter ce défi, elle devra lire plus de 24 ouvrages. L’Américaine a trouvé un moyen d’en­tre­tenir sa culture de la gagne, même en dehors de son sport.

« [Le défi lecture] a commencé parce que j’ai­mais lire quand j’étais enfant et que j’ai un peu perdu cette habi­tude en gran­dis­sant. Au début, mon objectif était de lire 12 livres, un par mois. Puis mon copain a décidé de lire le même nombre de livres que l’année dans laquelle nous sommes, donc 24 en 2024, 23 en 2023. Alors quand il a dit qu’il allait lire 24 livres, je suis devenue super compé­ti­tive et j’ai doublé mon objectif pour l’égaler et j’aime essayer de finir plus vite que lui. J’ai deux livres d’avance, donc je suis en train de gagner. »