La joueuse cana­dienne a révélé qu’elle était atteinte d’un cancer du sein qui a été diag­nos­tiqué tôt.

Au lieu d’en parler, quand cela est arrivé, elle a décidé de garder ça pour elle et de se soigner tout en conti­nuant à jouer quand c’était possible.

En conva­les­cence, mais en forme, elle était prête en cette fin d’année a assumé sa maladie et elle a donc témoigné avec une belle sincé­rité sur ce chemin qu’elle a parcouru.

« Si vous m’avez vu sourire davan­tage sur le terrain au cours des six derniers mois, c’était sincère. Cela n’a pas toujours été comme ça. Alors que je travaille depuis des années à améliorer mon atti­tude grâce à la thérapie, mon diag­nostic de cancer a été le tour­nant vers un chan­ge­ment bien plus impor­tant. Lorsque la menace de perdre tout ce pour quoi vous avez travaillé toute votre vie est devenue réelle, c’est seule­ment à ce moment‐là que j’ai commencé à vrai­ment appré­cier ce que j’avais. Des parents et amis qui m’aiment, des coachs incroyables, un parte­naire de double qui est resté à mes côtés, formant une véri­table équipe. Mon atti­tude est passée de « Je dois faire ceci » à « Je choisis de faire ceci ». Grâce à cette vision, il me semble beau­coup plus facile de trouver de la joie dans des domaines de la vie que je consi­dé­rais aupa­ra­vant comme une dalle. Je dis au cancer de se faire foutre, mais aussi… merci. »