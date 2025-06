Il y a quelques jours, Patrick Mouratoglou faisait une sortie remar­quée, en lâchant sur le plateau de France Télévision que « le tennis féminin n’a pas de grandes stars actuel­le­ment ». Sur son compte Instagram, l’en­traî­neur de Naomi Osaka est revenu sur ses propos. Si le Français avance que Coco Gauff est sur le circuit, celle qui se rapproche le plus d’une star du tennis, il estime qu’elle est encore loin d’une Serena Williams.

« La vraie diffé­rence entre être une joueuse de haut niveau, jouer un tennis incroyable, et être une star. Il est temps d’ex­pli­quer que le tennis féminin manque actuel­le­ment de super­stars. Il y a donc une grande star, je pense, dans le tennis féminin, qui est Coco Gauff en termes d’aura, qui est plus grande que n’im­porte qui d’autre pour l’ins­tant. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas à l’avenir. J’ai dit qu’il y avait eu d’énormes super­stars dans le tennis féminin. Je pense à Serena, Venus, Sharapova. Je ne suis pas contre le tennis féminin, c’est le marché qui décide. Lorsque Serena jouait, c’est la première fois dans l’his­toire de l’US Open que les billets pour la finale fémi­nine ont été vendus avant ceux de la finale mascu­line. Les super­stars remplissent les stades. Elles sont capables d’avoir une aura en dehors du terrain. Prenez un taxi et posez des ques­tions. ‘Oh, vous connaissez le tennis ? Non, je ne suis pas un fan de tennis. OK, qui connaissez‐vous ? 90% du temps, je demande aux femmes, Serena’. Ces gens ne sont pas des fans de tennis, mais ils connaissent Serena. Tout le monde connaît Serena ».