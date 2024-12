Depuis la fin de sa suspen­sion et son grand retour sur les courts, Simona Halep n’est vrai­ment pas épar­gnée par les blessures.

Après une saison 2024 où elle n’aura disputé que cinq petits matchs offi­ciels entre mars et novembre (une seule victoire), 2025 ne commence pas de la meilleure des manières. En effet, la Roumaine a annoncé ce jeudi qu’elle ne pourra pas parti­ciper à la tournée austra­lienne et donc à l’Open d’Australie pour lequel elle avait béné­ficié d’une invi­ta­tion pour les qualifications.

Un énième coup dur pour la double lauréate en Grand Chelem qui s’est exprimée sur son compte Instagram.

« Bonjour à tous, je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes et vous donner quelques nouvelles. Après avoir joué à Abu Dhabi, j’ai malheu­reu­se­ment ressenti à nouveau des douleurs au genou et à l’épaule. Après en avoir longue­ment discuté avec mon équipe, nous avons convenu qu’il était raison­nable de retarder le début de ma saison. Ce n’est pas ce que je voulais, mais je tiens à remer­cier les orga­ni­sa­teurs des tour­nois d’Auckland et d’Australie pour les wild cards qu’ils m’ont accor­dées et je suis désolé de ne pas pouvoir les prendre cette fois‐ci. Je vais me reposer et me préparer pour mon prochain tournoi, Cluj, où j’ai hâte de jouer devant l’in­croyable public roumain. »