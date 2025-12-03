Dans des propos relayés par Tennis Uptodate, Emma Raducanu a évoqué sa collaboration avec l’ancien entraîneur de Rafael Nadal, Francis Roig.
« Je ne lui pose pas nécessairement beaucoup de questions sur Rafa. Mais bien sûr, cela m’inspire chaque fois que j’entends des anecdotes à son sujet. Le simple fait de penser qu’il a travaillé avec lui de si près pendant tant d’années est vraiment inspirant », a expliqué la lauréate de l’US Open 2021, aujourd’hui 29e mondiale.
