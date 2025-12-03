Dans des propos relayés par Tennis Uptodate, Emma Raducanu a évoqué sa colla­bo­ra­tion avec l’an­cien entraî­neur de Rafael Nadal, Francis Roig.

« Je ne lui pose pas néces­sai­re­ment beau­coup de ques­tions sur Rafa. Mais bien sûr, cela m’ins­pire chaque fois que j’en­tends des anec­dotes à son sujet. Le simple fait de penser qu’il a travaillé avec lui de si près pendant tant d’an­nées est vrai­ment inspi­rant », a expliqué la lauréate de l’US Open 2021, aujourd’hui 29e mondiale.