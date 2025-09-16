Dans le podcast de Jay Shetty, dont les propos sont relayés par la WTA, la numéro 1 mondiale a expliqué pourquoi elle ne travaillait plus avec une psychologue.
« J’ai travaillé avec une psychologue du sport pendant quatre ou cinq ans. Nous avons fait une sorte de méditation. Nous avons fait beaucoup de choses au début de ma carrière, mais ensuite, j’ai réalisé que je dépendais trop d’elle. J’attendais d’elle qu’elle résolve mes problèmes, mes émotions, et je répétais sans cesse les mêmes erreurs. Cela me contrariait, alors à un moment donné, j’ai décidé : ‘OK, je dois assumer la responsabilité de mes actes. ‘J’ai arrêté de travailler avec la psychologue, et c’est à ce moment‐là que j’ai commencé à apprendre à me connaître, à mieux me comprendre. J’ai commencé à mieux contrôler mes émotions, et je me suis sentie plus équilibrée lorsque j’ai pris cette responsabilité. »
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 12:49