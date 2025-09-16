Dans le podcast de Jay Shetty, dont les propos sont relayés par la WTA, la numéro 1 mondiale a expliqué pour­quoi elle ne travaillait plus avec une psychologue.

« J’ai travaillé avec une psycho­logue du sport pendant quatre ou cinq ans. Nous avons fait une sorte de médi­ta­tion. Nous avons fait beau­coup de choses au début de ma carrière, mais ensuite, j’ai réalisé que je dépen­dais trop d’elle. J’attendais d’elle qu’elle résolve mes problèmes, mes émotions, et je répé­tais sans cesse les mêmes erreurs. Cela me contra­riait, alors à un moment donné, j’ai décidé : ‘OK, je dois assumer la respon­sa­bi­lité de mes actes. ‘J’ai arrêté de travailler avec la psycho­logue, et c’est à ce moment‐là que j’ai commencé à apprendre à me connaître, à mieux me comprendre. J’ai commencé à mieux contrôler mes émotions, et je me suis sentie plus équi­li­brée lorsque j’ai pris cette responsabilité. »