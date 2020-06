Dans des propos rapportés par Ubitennis, Elina Svitolina a confié ses méthodes d’entraînement pour préparer la reprise du circuit. Et l’Ukrainienne a pu compter sur deux partenaires d’entraînement de luxe : « J’ai réussi à m’entraîner avec Gaël (Monfils) et Stan (Wawrinka). Je le fais juste pour être prête physiquement à aller sur le terrain. Environ un mois avant la reprise du circuit, je recommencerai à travailler avec mon coach, Andrew Bettles. Pour être honnête, nous ne savons toujours pas sur quelle surface il est préférable de s’entraîner. Je pense que je vais me préparer sur dur. »