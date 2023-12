Redevenue numéro une mondiale sur le gong de la saison 2023 grâce à son titre décroché sur le Masters de Cancun, Iga Swiatek s’est rassurée en vue de la saison prochaine.

Interrogée sur ses objec­tifs à plus long terme lors d’une inter­view pour le groupe finan­cier Grupa PZU, la Polonaise a déclaré vouloir gagner tous les tour­nois du Grand Chelem au cours de sa carrière, elle qui a déjà remporté Roland‐Garros (trois fois) et l’US Open.

« Pour être honnête, la plupart de mes objec­tifs pour la saison prochaine ne sont pas liés aux résul­tats, car la plupart du temps, je veux que ma forme soit stable pendant la majeure partie de la saison, intro­duire dans mon jeu des choses qui n’exis­taient pas aupa­ra­vant, me déve­lopper en tant que joueuse et rendre mon tennis plus varié. Au cours de ma carrière, j’ai­me­rais remporter tous les tour­nois du Grand Chelem et c’est certai­ne­ment mon objectif. Mais ce n’est pas le genre d’ob­jectif pour lequel je me dis : ‘Il faut que cela arrive cette année’. J’ai encore du temps devant moi. »