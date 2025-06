Alors qu’elle réali­sait une très belle semaine sur le gazon du WTA 500 de Berlin, Paula Badosa a une fois de plus été rattrapée par le sort, et son corps.

Opposée ce vendredi à la quali­fiée et surpre­nante chinoise, Xinyu Wang, pour une place en demi‐finales, la joueuse espa­gnole a été contrainte à l’abandon après la perte du premier set (6−1).

Si les raisons de ce retrait sont encore un peu floues, on espère que ce n’est pas le dos pour l’ac­tuelle 10e joueuse mondiale, qui souffre depuis plusieurs années de cette partie du corps.

a really unfor­tu­nate ending 💚



Badosa is forced to retire due to injury, sending Wang Xinyu through to the Berlin semi­fi­nals.#BTO pic.twitter.com/vrI1H9FeFs