La numéro 1 mondiale est concen­trée sur une seule chose : son jeu. Après son élimi­na­tion surprise en demi‐finale des Jeux Olympiques, Iga Swiatek souhaite à tout prix jouer des matches, dans le but d’être en pleine forme à l’US Open. D’autant plus que la Polonaise a déclaré récem­ment que le calen­drier était très diffi­cile à gérer.

Après son entrée en lice victo­rieuse face à Varvara Gracheva (6−0, 6–7(8), 6–2), Swiatek a expliqué que pour le moment, ce n’était pas tant les résul­tats qui comp­taient, mais surtout le fait de jouer.

« Avec le chan­ge­ment de surface, ce sera un peu plus diffi­cile de ressentir le jeu main­te­nant, mais c’est normal et nous (son équipe) avons toujours besoin de quelques matches pour nous habi­tuer à la surface. Cette tran­si­tion est proba­ble­ment la plus diffi­cile, de la surface la plus lente à la surface la plus rapide. C’est pour­quoi je suis toujours satis­faite de ma perfor­mance et j’at­tends avec impa­tience un autre match pour conti­nuer à travailler et mettre en œuvre ce sur quoi j’ai travaillé, mais sans vrai­ment me concen­trer sur les résultats. »