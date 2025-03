Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 d’Indian Wells après une très belle victoire face à Jessica Pegula, Elina Svitolina s’est présentée en confé­rence de presse où elle a énor­mé­ment été inter­rogée sur ses inter­ac­tions avec le public améri­cain concer­nant la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie.

« J’ai l’im­pres­sion que depuis cette réunion dans le bureau ovale, j’ai reçu beau­coup de messages de soutien de la part du peuple améri­cain et des gens ici quand je suis arrivée au tournoi. Ils donnent beau­coup d’amour et de soutien aux Ukrainiens. C’est juste basé sur une expé­rience person­nelle que j’ai eue ici. Et le soutien massif que j’ai reçu, compte tenu du fait que j’ai joué trois Américaines l’une après l’autre. Alors, oui, c’est incroyable, c’est vrai­ment spécial de rece­voir cela, compte tenu de tout le stress auquel tous les Ukrainiens sont confrontés en ce moment dans leur pays. »