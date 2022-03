Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine fait toujours rage en Europe, Elina Svitolina est arrivée il y a quelques jours en Californie, à Indian Wells, aux côtés de son mari Gaël Monfils. Visiblement marquée, l’Ukrainienne a néan­moins parti­cipé à un évène­ment orga­nisé par le tournoi « Tennis with the Stars », dont tous les béné­fices ont été versés pour aider les réfu­giés ukrainiens.

Les frères Bryan, Frances Tiafoe, Nick Monroe ou encore Jessica Pegula ont notam­ment parti­cipé à l’évè­ne­ment. Touchée et émue, Svitolina a tenu à remer­cier tous ceux qui venaient en aide à son pays au micro de Tennis Channel. « Je suis vrai­ment heureuse que nous ayons pu orga­niser cet événe­ment pour récolter des fonds et aider les gens qui sont dans le besoin. Je suis vrai­ment recon­nais­sante envers tous les gens qui défendent l’Ukraine et les personnes vivant en Ukraine qui vivent l’enfer. Vraiment recon­nais­sante envers tous les soldats et les volon­taires qui ont pris les armes en main et qui font de leur mieux pour défendre notre nation et la terre ukrainienne. »