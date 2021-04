Ashleigh Barty a fait respecter son rang. Tenant du titre en Floride, la numéro 1 mondiale s’est quali­fiée pour la finale du Miami Open après une victoire sans trem­bler face à Elina Svitolina en demi‐finale (6–3, 6–3). Passée tout proche de l’éli­mi­na­tion dès son entrée en lice, l’Australienne est ensuite petit à petit montée en puis­sance malgré des condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment diffi­ciles, entre la chaleur l’hu­mi­dité et le vent.

« Cette année, les condi­tions sont beau­coup plus diffi­ciles que lors de ma victoire en 2019. Il fait extrè­me­ment chaud. Sur le plan physique, c’est un tournoi très exigeant. Je me souviens que l’année dernière (en 2019, ndlr), il y avait eu beau­coup de pluies et beau­coup de retards dans les matchs, avec beau­coup d’in­ter­rup­tions. C’est très diffé­rent cette année mais le prin­cipal est que je suis parvenue à garder un très bon niveau de jeu tout au long de la semaine. »