De passage en confé­rence de presse après avoir décroché son 30e titre en carrière, ce dimanche sur le WTA 1000 de Miami face à Elena Rybakina, Petra Kvitova est notam­ment revenue sur les circons­tances assez folles du premier set remporté 16 points à 14 au bout du suspense.

« Avant la finale, j’ai lu qu’Elena n’avait pas perdu de tie‐break depuis le début de la saison. J’avais le break en poche dans le premier set et je pensais que j’al­lais réussir, mais le tie‐break est arrivé. Je n’ar­rê­tais pas de me dire qu’elle allait bien en perdre un, alors j’ai essayé. J’ai réussi trois aces et je pensais que ce serait facile, mais c’était fou. Concernant mon niveau, je pense que je joue bien au tennis depuis le début de l’année, mais je n’étais allée loin dans aucun tournoi. Je consi­dère que je peux encore riva­liser avec les meilleures joueuses du circuit. La terre battue arrive, puis l’herbe. Même à mon âge, je peux encore gagner un gros tournoi (sourire). »