Naomi Osaka a beau­coup fait parler d’elle depuis sa défaite en finale du Masters 1000 de Montréal contre la révé­la­tion Viktoria Mboko.

La Japonaise, qui avait oublié de féli­citer son adver­saire lors de la céré­monie des trophées, a tenu à s’ex­primer sur cette situa­tion sur son compte Threads :

Naomi Osaka issues an apology to Victoria Mboko for forget­ting to congra­tu­late her during the trophy cere­mony in Montreal :



“Thanks Montreal it’s been a really great run. I also want to say sorry and congra­tu­la­tions to Victoria. You played a great match and have an amazing career… pic.twitter.com/XaijbcvJY1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2025

« Merci Montréal, ça a vrai­ment été une belle aven­ture. Je tiens aussi à m’excuser et à féli­citer Victoria. Tu as fait un super match et tu as une carrière incroyable devant toi ! Je me rends compte que je ne t’ai pas féli­citée sur le court. Honnêtement, j’étais un peu ailleurs, très concen­trée à ne pas refaire le même discours que lors de la finale d’Indian Wells 2018 ou la situa­tion Jenny/Jennifer, alors j’ai essayé de faire mon speech le plus court possible. Merci à tous pour cette semaine, on se retrouve à New York. »

Une situa­tion qui rappelle que Naomi Osaka est parfois très limite envers ses adver­saires lors­qu’elle perd.