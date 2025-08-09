Naomi Osaka a beaucoup fait parler d’elle depuis sa défaite en finale du Masters 1000 de Montréal contre la révélation Viktoria Mboko.
La Japonaise, qui avait oublié de féliciter son adversaire lors de la cérémonie des trophées, a tenu à s’exprimer sur cette situation sur son compte Threads :
« Merci Montréal, ça a vraiment été une belle aventure. Je tiens aussi à m’excuser et à féliciter Victoria. Tu as fait un super match et tu as une carrière incroyable devant toi ! Je me rends compte que je ne t’ai pas félicitée sur le court. Honnêtement, j’étais un peu ailleurs, très concentrée à ne pas refaire le même discours que lors de la finale d’Indian Wells 2018 ou la situation Jenny/Jennifer, alors j’ai essayé de faire mon speech le plus court possible. Merci à tous pour cette semaine, on se retrouve à New York. »
Une situation qui rappelle que Naomi Osaka est parfois très limite envers ses adversaires lorsqu’elle perd.
Publié le samedi 9 août 2025 à 09:45