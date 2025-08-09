AccueilWTAWTA - MontréalNaomi Osaka, un jour après sa finale perdue contre Mboko : "Je...
Naomi Osaka, un jour après sa finale perdue contre Mboko : « Je tiens à présenter mes excuses à Victoria »

Naomi Osaka a beau­coup fait parler d’elle depuis sa défaite en finale du Masters 1000 de Montréal contre la révé­la­tion Viktoria Mboko.

La Japonaise, qui avait oublié de féli­citer son adver­saire lors de la céré­monie des trophées, a tenu à s’ex­primer sur cette situa­tion sur son compte Threads :

« Merci Montréal, ça a vrai­ment été une belle aven­ture. Je tiens aussi à m’excuser et à féli­citer Victoria. Tu as fait un super match et tu as une carrière incroyable devant toi ! Je me rends compte que je ne t’ai pas féli­citée sur le court. Honnêtement, j’étais un peu ailleurs, très concen­trée à ne pas refaire le même discours que lors de la finale d’Indian Wells 2018 ou la situa­tion Jenny/Jennifer, alors j’ai essayé de faire mon speech le plus court possible. Merci à tous pour cette semaine, on se retrouve à New York. »

Une situa­tion qui rappelle que Naomi Osaka est parfois très limite envers ses adver­saires lors­qu’elle perd.

samedi 9 août 2025

