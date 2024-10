Interrogé sur le fait que Naomi Osaka et main­te­nant Iga Swiatek avaient décidé de changer d’en­trai­neur, Karolina Muichova a donné sa recette du bonheur à ce sujet.

« Je pense que c’est diffé­rent pour chacun. Personnellement, j’aime avoir des gens que j’ap­précie vrai­ment autour de moi parce que nous passons la plupart de notre temps ensemble sur le circuit, à voyager, etc. Pour moi, c’est impor­tant d’avoir, encore une fois, des gens que j’ap­précie, avec qui nous nous soute­nons mutuel­le­ment en dehors du court, sur le court. Je n’ai pas joué depuis neuf mois et ces gars sont restés avec moi, ont continué à travailler et à avancer. C’est ce qui compte le plus pour moi. Je dirais qu’ils sont comme ma deuxième famille. Nous sommes tout le temps ensemble. Pour moi, le plus impor­tant, c’est ça. Bien sûr, ils ne sont pas mauvais dans leur travail. Non, je plai­sante, ils sont vrai­ment bons (sourire). Oui, je pense que c’est pour moi – je me répète encore une fois – le plus impor­tant, d’avoir une bonne rela­tion en dehors du terrain. On peut aller dîner. On peut parler. Si c’est trop, si on est trop ensemble, on peut faire des pauses. On peut parler très ouver­te­ment. C’est ce qui compte le plus pour moi. »