À l’issue de sa victoire diffi­cile en trois sets face à Matteo Arnaldi au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai (5−7, 6–4, 6–4), Daniil Medvedev s’est une nouvelle fois plaint de la qualité des balles en Chine.

« Je pense que ces balles favo­risent essen­tiel­le­ment les joueurs qui peuvent être puis­sants sur un coup « arrêtés ». Certains ont de vraies apti­tudes dans ce secteur du jeu, d’autres ont besoin de mouve­ment. En fait, les deux meilleurs joueurs dans ce domaine… ce sont déjà les meilleurs joueurs du monde… et je suis sûr qu’ils le seraient sans les balles, mais avec ces balles seuls Jannik et Sinner peuvent générer une puis­sance folle. Cela leur donne un avan­tage supplé­men­taire. J’essaie de me battre avec ce que je peux. Nous nous entraî­nons beau­coup. J’essaie d’obtenir cette puis­sance, que je n’ai jamais eue depuis que je suis jeune à cause de ma morpho­logie. Il y a même eu des tests sur les muscles qui mesurent la puis­sance, l’explosivité, et je n’ai pas vrai­ment cette explo­si­vité. Je peux générer beau­coup de puis­sance quand je traverse la balle, mais pas quand je suis arrêté. »