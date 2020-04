Comme on vous l’explique depuis plusieurs jours déjà, les Internationaux de Strasbourg ont l’intention de trouver une date dans un nouveau calendrier afin d’organiser une édition 2020 avant Roland-Garros qui devrait débuter le 27 septembre. « Les Internationaux de Strasbourg travaillent sans relâche pour un report du tournoi en septembre 2020, en préparation à Roland-Garros, avec la FFT, la WTA, la région Grand Est et la ville de Strasbourg, a écrit le compte Twitter du tournoi. Les IS souhaitent contribuer à la renaissance du tennis et du sport valeur de lien social. »

