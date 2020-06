Lors d’un live twitch avec Gaël Monfils, Yannick Noah s’est livré à plusieurs anecdotes croustillantes sur sa carrière et a également évoqué son capitanat en Coupe Davis. Au cours de cette période, l’équipe de France a disputé 11 rencontres alors que Monfils n’en a joué qu’une seule en raison de nombreuses blessures. Ce qui a laissé quelques regrets à l’ancien capitaine : « Trois en 2016, quatre en 2017, quatre en 2018 : on a fait 11 rencontres. Tu en as fait une. Tu as joué un match. Je me trompe peut-être, mais je suis sûr que tu aurais pu en faire plus.«