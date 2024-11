Après avoir expliqué pour­quoi Rafael Nadal était le joueur le plus impor­tant de tous les temps, à défaut d’être le meilleur, Mats Wilander s’est égale­ment exprimé sur les circons­tances de la retraite du cham­pion espa­gnol. Et selon lui, malgré la défaite et une céré­monie d’adieu un peu timide, l’adieu était parfait.

« Je dois dire que je suis proba­ble­ment un peu en désac­cord avec les gens qui pensent que ce n’était pas un adieu parfait. Pour moi, c’était la Coupe Davis, ce qui est un signal formi­dable de la part de Rafael Nadal, car il aurait pu aller ailleurs. Il aurait même pu jouer Roland‐Garros, la pres­sion aurait été moindre et les attentes auraient été moindres. Je pense que cela montre pour­quoi Rafael Nadal aime le tennis : c’est essen­tiel­le­ment parce qu’il a une passion pour ce sport. Il a une passion pour la compé­ti­tion et dans ce match, il n’était pas à son meilleur car il a 38 ans. Je pense que c’était un adieu parfait. Il a été parfait dans son atti­tude. Il était de retour en Espagne, la pres­sion était là, ce n’était pas une sorte d’ex­hi­bi­tion ou de premier tour, le monde du tennis tout entier le regar­dait et la pres­sion qu’il avait sur lui était incroyable. »