Invité à s’ex­primer sur la retraite et l’hé­ri­tage de Rafael Nadal chez nos confrères d’Eurosport, Mats Wilander a expliqué pour­quoi l’aura du cham­pion espa­gnol allait bien au‐delà de ses réalisations.

« Nadal est peut‐être le joueur de tennis le plus impor­tant que nous ayons jamais eu, hommes ou femmes confondus, parce que l’hé­ri­tage qu’il laisse n’est pas d’être le meilleur de tous les temps. Ce n’est peut‐être pas le plus grand de tous les temps, mais c’est le plus impor­tant en raison de son atti­tude, de son esprit combatif. Si quel­qu’un joue au tennis, la première chose que l’on espère, c’est qu’il joue avec la même atti­tude que Rafael Nadal, que tu gagnes ou que tu perdes, que tu joues intel­li­gem­ment ou que tu ne joues pas intel­li­gem­ment. Mais avec cette atti­tude, je suis entiè­re­ment satis­fait. C’est un athlète de rêve. Je dis qu’il est l’un des athlètes les plus impor­tants de tous les temps, et il me l’a prouvé une fois de plus en Coupe Davis. »