Coach au sein de la French Touch Académie basée au Cap d’Agde, Bastien, que l’on connait bien à We Love Tennis, revient pour nous, sur le fonctionnement entre un entraineur et son coach en terme de rémunération et de contrat. Un sujet d’actualité en cette période de Covid-19 où plusieurs coaches ne sont plus payés par leurs joueurs : « Le débat autour de la rémunération des coaches est légitime, c’est logique qu’il soit revenu sur le devant de la scène. Entre ce que je lis et ce que je vis, cela confirme qu’il n’y a pas vraiment de règles. Ça m’est arrivé d’être lié par un contrat avec un fixe et un bonus au résultat, mais on peut aussi démarrer une collaboration simplement en se tapant dans la main comme c’est mon cas actuellement avec Dalma Gálfi (230 wta) et cela dure depuis janvier 2019. Tu peux aussi négocier un pourcentage sur le prize money. Tout est possible en fait, tant que les deux parties tombent d’accord. Personnellement, dès que la crise du Covid-19 s’est durablement installée, j’ai eu une discussion avec ma joueuse, on a posé les choses calmement niveau sportif comme financier. C’est elle-même qui m’a demandé si j’avais besoin d’aide alors que je connais parfaitement sa situation et les difficultés qu’elle rencontre toute l’année. Malgré tout elle est reconnaissante du boulot que je fais à ses côtés et c’était sa manière de me le montrer. Certains diront que j’ai de la chance, d’autres que c’est comme cela que ça doit se passer. Il n’y pas de normes, c’est pour cela que le métier de coach est si complexe. Reste qu’en France on est pas trop à plaindre quoi qu’on en dise, les indépendants on droit à une aide gouvernementale qui est ce qu’elle est certes. mais qui a tout de même le mérite d’exister. »