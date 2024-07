Au cours d’un entre­tien réalisé pour le quoti­dien italien, La Stampa, l’an­cienne 3e joueuse mondiale et lauréate de l’US Open 1990, Gabriela Sabatini, a été invitée à dési­gner le meilleur joueur entre Jannik Sinner, actuel numéro 1 mondial et vain­queur de l’Open d’Australie, et Carlos Alcaraz, qui vient de réaliser le doublé Roland‐Garros – Wimbledon.

Et l’Argentine n’a pas voulu se mouiller en préfé­rant parler de leur belle riva­lité qui ne fait que commencer.

« Sinner ou Alcaraz, qui est le plus fort ? Ne me posez pas cette ques­tion… Pour moi, ce sont juste les deux meilleurs joueurs du moment. Je pense que leur riva­lité sera celle qui carac­té­ri­sera le tennis des prochaines années. »