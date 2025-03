Alors que Madison Keys et Stefanos Tsitsipas ont tous les deux décidé de se passer de leur Wilson Blade pour opter pour une nouvelle raquette, une Yonex pour l’Américaine et une Babolat pour le Grec, les résul­tats suite à ce chan­ge­ment sont significatifs.

Tandis que Keys a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie, Stefanos a de son côté décroché son premier ATP 500 à Dubaï avec une amélio­ra­tion visible dans on jeu, notam­ment côté revers.

Un vrai camou­flet pour la marque améri­caine comme l’a rappelé juste­ment l’ana­lyste tennis, Gill Gross.

The Wilson Blade on the hot seat this year with what we’ve seen from Keys and Tsitsipas 😉