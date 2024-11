Actuelle consul­tante pour Eurosport et quatre fois lauréate de Roland‐Garros, Justine Henin a forcé­ment livré ses impres­sions sur Rafael Nadal alors qu’il vient de tirer un trait défi­nitif sur son immense carrière.

Et l’an­cienne joueuse belge a révélé s’être souvent iden­tifié au cham­pion espa­gnol. Voici ses explications.

« On n’a qu’un tout petit bout d’his­toire partagé à Roland‐Garros. Lui a continué sa route encore d’une toute autre manière, mais on a quand même ce petit bout d’his­toire en commun. Il y avait une compli­cité parce qu’on avait cet amour de Roland‐Garros, cet amour de la terre battue. Ça, c’est sûr qu’on a ce point commun. Là où je me retrouve vrai­ment, c’est quand même sur le côté anxieux du person­nage. Moi, j’étais une joueuse très anxieuse et on voit bien aussi ce qu’il a quand même eu à gérer, à dépasser par rapport à ça, même si bien sûr, il a construit son palmarès et donc sa confiance. Mais ce côté ‘Rien n’est acquis, tout peut s’ar­rêter du jour au lende­main donc je ne peux pas me reposer sur mes lauriers’, ça m’a inspiré, ça, chez Rafael Nadal. »