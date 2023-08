Même si l’on possède un sacré palmarès, on apprend toujours. C’est ce qu’il s’est passé pour Andy Murray lors de la finale de Wimbledon entre Djokovic et Murray.

Comme le rapporte nos confrères de l’Equipe, Andy qui était au bord du court n’a pas raté une miette de ce spec­tacle dantesque.

« J’ai beau­coup appris en regar­dant ce match au bord du court. On pouvait presque voir Alcaraz en train d’ap­prendre au fur et à mesure que la finale avan­çait. Après coup, j’ai utilisé les vidéos des deux joueurs, en me concen­trant sur leur posi­tion en retour de service, sur leurs dépla­ce­ments entre les frappes. J’ai notam­ment observé la manière dont Alcaraz essayait de jouer un tennis offensif, de manière agres­sive. C’était très utile »