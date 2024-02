Si Andy Roddick n’a jamais été le plus grand fan de Novak Djokovic, notam­ment lors­qu’il était encore joueur, l’Américain s’est depuis bien rattrapé en multi­pliant les décla­ra­tions en faveur du Serbe.

Et alors qu’il discu­tait autour du fameux débat du GOAT lors du dernier épisode de son podcast, Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro 1 mondial a expliqué que le choix de Djokovic concer­nant cette discus­sion était juste évident et impos­sible à contester de manière rationnelle.

« Ce qui rend cette histoire de GOAT si bizarre, c’est que nous n’avons jamais vrai­ment quelque chose de défi­nitif. Le débat Jordan/LeBron (au basket), c’est : ‘Ok LeBron a moins gagné, mais il a joué ceci, etc…’ Il y a d’autres facteurs qui entrent en jeu et c’est comme cette conver­sa­tion dans le tennis, c’est en grande partie comme si les maths se fichaient de vos senti­ments. Elles ne se soucient pas de votre statut vaccinal. Vous alignez les trois CV (Federer, Nadal et Djokovic), si vous choi­sissez l’un d’entre eux à l’ex­cep­tion de celui‐ci de Novak, vous êtes fous. Tout simple­ment, c’est comme ça. Tout le reste n’est qu’une ques­tion de préfé­rence pour ce que vous aimez regarder. Si vous aimez le ballet et l’art de Roger ou si vous préférez la force brutale de Rafa. »