Observateur attentif du circuit profes­sionnel, Andy Roodick, lors d’une récente inter­view avec le site Betway, s’est exprimé sur la saison de Carlos Alcaraz tout en se proje­tant déjà vers l’Open d’Australie, tournoi que l’Espagnol n’a pas pu disputer en 2023.

« Si, au début de l’année, vous lui aviez dit : ‘Hé, écoute, tu vas gagner Wimbledon’, alors je pense qu’il aurait signé tout de suite sans même entendre la suite. Il y a eu quelques obstacles sur sa route vers la fin de l’année – et peut‐être qu’il a appris quelques leçons sur la forme physique à Roland Garros – mais, dans l’en­semble, cela a été une très belle saison pour lui. Les gens oublient un peu vite qu’il n’a pas joué l’Australie à cause d’une bles­sure et qu’il n’aura donc aucun point à défendre avant février. Melbourne sera une très bonne surface pour lui, surtout s’il fait chaud là‐bas. Je suis curieux de voir comment va réagir la balle avec sa frappe lourde. »