Alors que Marion Bartoli a avancé que Djokovic pour­rait disputer Wimbledon, la sphère média­tique commence à spéculer sur l’état de forme du Serbe.

Sur le plateau d’Eurosport, l’an­cien 39e joueur mondial Arnaud Di Pasquale estime que si le « Djoker » sera à Londres, c’est seule­ment s’il est en pleine posses­sion de ses capa­cités physiquement.

« Impossible n’est pas Djoko, mais dans quelles condi­tions ? S’il n’est pas à 100%, je n’y crois pas, c’est pas pour faire de la figu­ra­tion. En plus à Wimbledon, il sait très bien que c’est un tournoi sur lequel il est capable d’aller encore battre ces jeunes. Encore plus peut‐être que sur terre battue d’ailleurs. Il y a cette volonté évidente d’être prêt pour Wimbledon, parce que le temps passe et il sait très bien que la fin approche. Finalement, sur les tour­nois du Grand Chelem qui sont dur physi­que­ment, mais qui sont diffé­rents, dans la durée et l’endurance qu’un Roland‐Garros, ou des tour­nois comme l’US Open ou l’Open d’Australie. Je me dis, comme Roger Federer se le disait, sur gazon, en fin de carrière comme ça, ils ont peut‐être plus de chance. »