Consultant et commen­ta­teur pour Eurosport, l’an­cien joueur fran­çais et 39e mondial, Arnaud Di Pasquale, a été invité à s’ex­primer sur le retour de Rafael Nadal, qui s’est incliné ce mercredi face à Alex De Minaur au deuxième tour à Barcelone.

Et selon lui, il est encore trop tôt pour savoir si le cham­pion espa­gnol pourra riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde lors des prochaines semaines.

« C’est dur, après un arrêt aussi long. Je pense qu’il doit se poser beau­coup de ques­tions avec ces objectif de Roland‐Garros et des Jeux olym­piques. Donc il va devoir commencer à jouer, c’est pour cela qu’il s’est aligné à Barcelone. Il avait à coeur d’être présent et de pouvoir jouer. Il y a de bonnes choses mais après il faut savoir dans quel état de forme réel il est. Il y a beau­coup de points d’in­ter­ro­ga­tion. Il va falloir attendre un petit plus à mon sens avant de savoir s’il va pouvoir enchaîner les matchs. Être capable de s’en­traîner deux ou trois heures, je suis sûr qu’il en est capable, mais la compé­ti­tion, c’est toujours très différent. »