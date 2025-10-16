AccueilATPATP - AlmatyMedvedev sur son nouveau staff : "Je suis sûr que je ne...
Medvedev sur son nouveau staff : « Je suis sûr que je ne me suis jamais dit : « Waouh ! C'est complètement différent ! »

Interrogé par Championnat, le Russe a tenu à préciser les choses concer­nant son nouveau team. S’il accepte l’idée que certains points sont diffé­rents que ce qu’il expe­ri­men­tait avec Gilles Cervara, Daniil pense aussi qu’il ne s’agit pas d’une révolution.

« Je suis sûr que je ne me suis jamais dit : « Waouh ! C’est complè­te­ment diffé­rent ! » Mais bien sûr, ce sont toujours des personnes diffé­rentes. Gilles Cervara et moi travaillons ensemble depuis très long­temps, et de nouvelles personnes arrivent, et elles ont toujours un point de vue légè­re­ment diffé­rent, un nouveau regard. C’est comme deux personnes qui regardent une pomme, l’une disant qu’elle est rouge, l’autre qu’elle est bordeau, et ainsi de suite »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 12:12

