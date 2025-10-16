Interrogé par Championnat, le Russe a tenu à préciser les choses concernant son nouveau team. S’il accepte l’idée que certains points sont différents que ce qu’il experimentait avec Gilles Cervara, Daniil pense aussi qu’il ne s’agit pas d’une révolution.
« Je suis sûr que je ne me suis jamais dit : « Waouh ! C’est complètement différent ! » Mais bien sûr, ce sont toujours des personnes différentes. Gilles Cervara et moi travaillons ensemble depuis très longtemps, et de nouvelles personnes arrivent, et elles ont toujours un point de vue légèrement différent, un nouveau regard. C’est comme deux personnes qui regardent une pomme, l’une disant qu’elle est rouge, l’autre qu’elle est bordeau, et ainsi de suite »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 12:12