Installé en Grèce depuis deux mois avec sa famille, Novak Djokovic va parti­ciper à l’ATP 250 d’Athènes cette semaine.

Avant d’af­fronter Alejandro Tabilo pour son entrée en lice en huitièmes de finale, le Serbe de 38 ans a expliqué ce démé­na­ge­ment ors d’une inter­view accordée à SDNA.

« Pour être honnête, ce n’était pas quelque chose que j’avais prévu depuis long­temps. En réalité, il s’est passé des choses ces deux dernières années, qui ont changé nos déci­sions dans notre vie privée et profes­sion­nelle. Mais ce n’est pas grave, c’est la vie. Nous avons deux jeunes enfants et nous essayons de nous adapter et de trouver le meilleur envi­ron­ne­ment pour eux. Car c’est notre prio­rité : que nos enfants gran­dissent dans l’en­vi­ron­ne­ment le plus propice à leur santé psycho­lo­gique, physique et émotion­nelle. Être dans un envi­ron­ne­ment où nous avons le senti­ment d’avoir plus de temps en famille, en privé. »