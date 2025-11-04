Installé en Grèce depuis deux mois avec sa famille, Novak Djokovic va participer à l’ATP 250 d’Athènes cette semaine.
Avant d’affronter Alejandro Tabilo pour son entrée en lice en huitièmes de finale, le Serbe de 38 ans a expliqué ce déménagement ors d’une interview accordée à SDNA.
« Pour être honnête, ce n’était pas quelque chose que j’avais prévu depuis longtemps. En réalité, il s’est passé des choses ces deux dernières années, qui ont changé nos décisions dans notre vie privée et professionnelle. Mais ce n’est pas grave, c’est la vie. Nous avons deux jeunes enfants et nous essayons de nous adapter et de trouver le meilleur environnement pour eux. Car c’est notre priorité : que nos enfants grandissent dans l’environnement le plus propice à leur santé psychologique, physique et émotionnelle. Être dans un environnement où nous avons le sentiment d’avoir plus de temps en famille, en privé. »
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 08:16