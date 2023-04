Qualifié pour les demi‐finales à Barcelone où il affron­tera le surpre­nant Dan Evans, Carlos Alcaraz a été forcé­ment inter­rogé sur Djokovic qui venait de perdre en Bosnie.

« Je ne sais pas s’il est le plus grand rival, parce qu’en fin de compte, il y a des joueurs qui jouent très bien sur la terre battue et qui sont de grands joueurs sur la terre battue. Djokovic est Djokovic, même s’il a perdu en huitième de finale à Monte‐Carlo et en quart de finale à Banja Luka : il peut aller à Madrid et vous battre, il peut aller à Rome et gagner, donc il est notre prin­cipal rival, mais il y a évidem­ment de grands joueurs qui sont au niveau de Nole sur la terre battue ».