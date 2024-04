Lors de sa fameuse confé­rence de presse après sa défaite face à Alex de Minaur, Rafael Nadal a tenté de posi­tiver. Cela faisait un bout de temps qu’il n’avais pas perdu en deux manches sur terre battue et encore plus en prenant un 6–1, lors de la 2ème manche :

« Il y a une semaine, je pensais que ce n’était pas possible de rejouer. J’ai rejoué et j’ai gagné un match. Sur le plan personnel, je dirais que j’en ressors plus fort. Prendre 6–1 dans le deuxième set face à un joueur de ce niveau, c’est ce qui devait arriver. Mais j’ai fait un pas en avant. Je reste positif, à 100 %. C’est ce que je ressens. Je suis bien plus confor­table et heureux qu’il y a une semaine et demi »