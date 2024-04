Bousculé le temps d’un set par un excellent Dusan Lajovic, ce samedi en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone, Stefanos Tsitsipas, presque mira­culé en quarts de finale, s’est fina­le­ment quali­fiée pour sa deuxième finale consé­cu­tive (5−7, 6–4, 6–2), une semaine après sa victoire sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Et alors qu’il retrou­vera le même adver­saire ce dimanche en la personne de Casper Ruud, le Grec s’at­tend à un match diffé­rent et forcé­ment très compliqué.

« Je suis sûr qu’a­près avoir joué contre lui à il y a seule­ment quelques jours, il va sûre­ment proposer de nouveaux plans et de nouveaux ajus­te­ments. Je m’at­tends à une bien meilleure version de celle que j’ai eue à Monte‐Carlo. Nous avons eu un bon match là‐bas. Bien sûr, ce genre de match coup sur coup est toujours délicat. Vous essayez de voir ce qui fonc­tionne le mieux pour vous. L’adversaire essaie d’être le plus perfor­mant possible pour le prochain match. Je vais essayer de travailler, en commen­çant par une bonne récupération. »