Bien calé dans la tribune offi­cielle du tournoi de Belgrade qui a débuté ce dimanche, Novak n’a pas encore offi­cia­lisé son forfait pour le Masters de Turin.

Peut‐être qu’il veut tout simple­ment ménager le suspens et surtout préserver le tournoi serbe puisque sa tête de série 1 est Alex de Minaur, un des préten­dants qui veut gagner sa place sur le court pour Turin.

Perfect end of Day 2 :@DjokerNole signed auto­graphs after Hamad ‘s victory at Belgrade Open tonight 🥰



Novak potpi­suje auto­grame posle Hamadove pobede 🥰#novakd­jo­kovic #belgra­deopen #srbija #beograd pic.twitter.com/BJI4bPdYqI